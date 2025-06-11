عسير.. حرس الحدود يضبط مقيمًا خالف أنظمة الصيد والسلامة البحرية في القحمة

ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في مركز القحمة بمنطقة عسير، مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية خالف لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك بعد أن تم رصده أثناء ممارسته الصيد الراجل دون الحصول على تصريح رسمي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار جهود حرس الحدود الرامية إلى ضبط المخالفات وتعزيز التزام مرتادي البحر بالأنظمة المنظمة للأنشطة البحرية.
وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود على أهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية أو تمثل اعتداءً على البيئة البحرية أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.