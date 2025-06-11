عسير.. حرس الحدود يضبط مقيمًا خالف أنظمة الصيد والسلامة البحرية في القحمة

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود على أهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية أو تمثل اعتداءً على البيئة البحرية أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.