وفد إيراني يزور السعودية الأسبوع المقبل من أجل إعادة فتح السفارة

ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في مسار استعادة العلاقات بين البلدين زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض؛ بعد تلقيه دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما أكد مسؤولون إيرانيون، وهي دعوة لم تؤكدها السعودية حتى الآن.