جازان والطائف.. تنبيهان من "الأرصاد" والحالة "ماطرة"
تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان، أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
كما نبه المركز اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على محافظة الطائف، مصحوبة برياح سطحية نشطة، تشمل مراكز: (الشفا، والهدا، والسيل الكبير، وعشيرة، وقيا، وميسان).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهة أخرى نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية)؛ منوهًا بأن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.