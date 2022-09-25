جازان والطائف.. تنبيهان من "الأرصاد" والحالة "ماطرة"

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان، أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة).