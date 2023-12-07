"الجدعان": المملكة وضعت احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات.. "لا تُمس"

قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم: إن المملكة وضعت احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات لا تمس، موضحًا أنه "ينبغي أن يكون لدينا حيز مالي لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي وعدم المساس به وأجرينا تحديثاً لاحتياجات الاقتصاد السعودي لتحقيق أكبر عائد".