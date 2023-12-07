"الجدعان": المملكة وضعت احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات.. "لا تُمس"

قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم: إن المملكة وضعت احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات لا تمس، موضحًا أنه "ينبغي أن يكون لدينا حيز مالي لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي وعدم المساس به وأجرينا تحديثاً لاحتياجات الاقتصاد السعودي لتحقيق أكبر عائد".
وقال وزير المالية على هامش مشاركته في #ملتقى_ميزانية2024: لا نزاحم القطاع الخاص على السيولة في القطاع المصرفي، ودرسنا خيارات تمويل الاستراتيجيات دون أن يتخطى الدين العام المعدل المقبول من الناتج المحلي.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة ستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".