أمير الشمالية يتكفل بحج 22 مواطنًا ومواطنة من ذوي الرقيب الفريح والمصابين وأسرهم

تكفَّل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز، بحج 22 من ذوي الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح -رحمه الله-، الذي تُوفي إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء، والمصابين من منسوبي الأمن العام، وأسرهم.
ووثَّقت عدسة "واس" مغادرة الحجاج من مطار محافظة رفحاء، الذين جرى استقبالهم وتوديعهم بالورود.
من جهتهم، عبَّر ذوو الرقيب الفريح والمصابون وأسرهم عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الحدود الشمالية على لفتته الكريمة بتكفله بحجهم هذا العام، وعلى تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن أبناء هذه البلاد الطاهرة جميعًا سيبقون جنودًا لهذا الوطن للدفاع عنه، وحماية مكتسباته وأمنه ضد كل من يحاول العبث به.. داعين المولى -عز وجل- أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه.