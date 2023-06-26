أمير الشمالية يتكفل بحج 22 مواطنًا ومواطنة من ذوي الرقيب الفريح والمصابين وأسرهم

من جهتهم، عبَّر ذوو الرقيب الفريح والمصابون وأسرهم عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الحدود الشمالية على لفتته الكريمة بتكفله بحجهم هذا العام، وعلى تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن أبناء هذه البلاد الطاهرة جميعًا سيبقون جنودًا لهذا الوطن للدفاع عنه، وحماية مكتسباته وأمنه ضد كل من يحاول العبث به.. داعين المولى -عز وجل- أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه.