تغريمهما 6 ملايين ريال.. 8 سنوات سجناً لمواطن ووافد لإدانتهما بغسل الأموال والتستر في نشاط "المستلزمات الطبية"

وأحالت النيابة العامة المتهمَيْن، إلى المحكمة المختصّة، وصدر بحقهم حكمٌ يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما، وسجن كل واحدٍ منهما (4) سنوات، وبغراماتٍ مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمّت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.