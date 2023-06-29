"التجارة" تعلن توفير أكثر من 71 مليون سلعة تموينية لمنى خلال أول أيام التشريق

وتضمنت السلع التموينية أكثر من 39 مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و319 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 667 ألف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.