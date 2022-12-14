"العجمي": تتجلى في الإسلام حقائق كثيرة تنظم حياتنا كل يوم وليلة

وأضاف أن التدبر والتجدد مع مفاهيم هذه الحياة الجديدة يعطينا ألفة ومحبة ويزيد من عمقها في نفوسنا، موضحًا أنه فيما يتعلق بقانون المال فمن منا لا يحتاج إلى المال، وقد أصبح المال هو وسيلة السعادة من حيث السكن المريح والصحة الجيدة، وكل وسائل الحياة تحتاج للمال؛ فالموضع الأول واضح جدًا من خلال الآية القرآنية قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} كلما نستغفر الله كثيرًا زاد المال، هذه آية صريحة وواضحة فيها معانٍ شتى ومختلفة.