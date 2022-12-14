"العجمي": تتجلى في الإسلام حقائق كثيرة تنظم حياتنا كل يوم وليلة

قال الخبير أستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن حياة المسلم تختلف عن غيره بعمقها؛ لأنها حياة متجددة بالمعاني السامية الجميلة التي تتعلق بكتاب الله وسُنة رسولنا الكريم، خاصة وأننا نعيش نعمة الإسلام الذي تعددت مفاهيمه، وتتعمق فيه المعرفة، وبأنه خاتم الديانات، لهذا تتجلى فيه حقائق كثيرة تنظم حياتنا كل يوم وليلة.
وأضاف أن التدبر والتجدد مع مفاهيم هذه الحياة الجديدة يعطينا ألفة ومحبة ويزيد من عمقها في نفوسنا، موضحًا أنه فيما يتعلق بقانون المال فمن منا لا يحتاج إلى المال، وقد أصبح المال هو وسيلة السعادة من حيث السكن المريح والصحة الجيدة، وكل وسائل الحياة تحتاج للمال؛ فالموضع الأول واضح جدًا من خلال الآية القرآنية قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} كلما نستغفر الله كثيرًا زاد المال، هذه آية صريحة وواضحة فيها معانٍ شتى ومختلفة.
وأشار إلى عظمة الصدقة وما لها من دلالات واضحة تتعمق فيها المعاني، وتشير إليها؛ فالصدقة تطهرك من الذنوب كما جاء في الآية: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فإن فائدة الصدقة تتطهر من كل سوء، فمن منا لا يفعل الذنب على اختلاف مسمياته؛ فالغيبة ذنب، والنميمة ذنب، وذنوب الخلوة بالنفس... ذنوبنا ومعاصينا كثيرة ومتعددة، فالصدقة تطهرك من ذلك كله.
وأفاد بأن الصدقة من أجمل قوانين الحياة ويظهر مردودها في الرزق والصحة وفيهما السعادًة منوهًا بأهم القوانين المقصر فيه الجميع طالما النفس البشرية فيها تكبر وعدم فهم للكثير من التفاصيل التي تسعدنا في حياتنا، وهو قانون صلة الرحم من خلال الحديث الصحيح: "مَن أحبَّ أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصِلْ رحمه".
وتابع: طالما أن رسولنا الكريم وصى بصلة الرحم وقد ظهرت لنا بفوائد كبيرة وجليلة وهي إطالة العمر وزيادة الرزق ولكن الجميع مقصر، فطالما أنا تنازلت إليك سواء كنت مقصرًا معي أو هناك هجر أو ظلم فأنا هنا أسعد ذاتي والفائدة لي، لهذا يجب أن تتعمق المفاهيم في عقولنا، وأن نعمل من أجل أن نحقق الأشياء التي تسعدنا ونكسب بها جوانب متعددة، منوهًا بالدعاء من حيث دعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده والدعوة المستجابة عند الثلث الأخير من الليل عند نزول الله إلى سماء الدنيا واستجابة الدعوات من عباده.
وختم بقوله: تتعدد الآراء وتختلف في الكثير من التفاصيل إلا أن هناك ثوابت لا بد منها، وتعتبر من الجماليات ومن المستنبطات التي تعمق المعاني السامية ومن خلالها يجب أن نعمل بها طالما أن هناك مردود لكل ما هو جميل؛ فالصدقة لها مردود للصحة، وكذلك صلة الرحم، وكذلك المال، كل ذلك لها وقع جميل ويمكن أن تعود بالفائدة على الجميع.