بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. طالب سعودي يُكرّم معلمه تقديرًا لدوره التعليمي

من جانبه، عبّر المعلم سيف الرشيدي عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، خاصةً عندما يأتي من أحد أبنائنا الطلاب، واصفًا أن هذه البادرة تُعتبر من أغلى ما يحصل عليه المعلم في حياته، كما أوصى "الرشيدي" جميع العاملين بالميدان بتقوى الله في السر والعلن، والمحافظة على الأمانة فلذات الأكباد.