بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. طالب سعودي يُكرّم معلمه تقديرًا لدوره التعليمي

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وفي واحدة من أروع صور الوفاء والعرفان، كرّم الطالب السعودي خلف سالم المعلث، معلمه سيف بن محمد الرشيدي بتقديم هدية تذكارية وباقة ورد في حفل ثانوية السيوطي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
وجاء ذلك تقديرًا وعرفانًا لما قدمه المعلم من جهود كبيرة في تقديم العلم والمعرفة له ولزملائه الطلاب منذ أكثر من 24 عامًا.
من جانبه، عبّر المعلم سيف الرشيدي عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، خاصةً عندما يأتي من أحد أبنائنا الطلاب، واصفًا أن هذه البادرة تُعتبر من أغلى ما يحصل عليه المعلم في حياته، كما أوصى "الرشيدي" جميع العاملين بالميدان بتقوى الله في السر والعلن، والمحافظة على الأمانة فلذات الأكباد.