توقُّعات الغبار في اليوم الوطني السعودي 93

تشير آخر توقعات الطقس الخاصة باليوم الوطني السعودي 93، إلى وجود فرص محدودة لبعض الغبار والأتربة بفعل نشاط الرياح في بعض المناطق وفق التفاصيل التالية:
وبحسب آخر الخرائط الجوية فمن المتوقّع أن تتأثر الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، تحديدًا مناطق شرق الأحساء امتدادًا حتى الخرج في وسط المملكة، لهبوب رياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وقد تثير الغبار بشكل محلي ومحدود، دون وجود تأثيرات مباشرة على الفعاليات والأنشطة الخارجية الخاصة باليوم الوطني السعودي 93.
كما يُتوقع استمرار هبوب الرياح الشمالية الشرقية النشطة على الأجزاء الداخلية الشرقية من نجران وعسير والباحة، وامتدادًا حتى أقصى غرب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة، تعمل على إثارة بعض من الغبار والأتربة على المناطق الداخلية بشكل محدود وغير مُعيق لفعاليات اليوم الوطني السعودي 93.