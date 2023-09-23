توقُّعات الغبار في اليوم الوطني السعودي 93

وبحسب آخر الخرائط الجوية فمن المتوقّع أن تتأثر الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، تحديدًا مناطق شرق الأحساء امتدادًا حتى الخرج في وسط المملكة، لهبوب رياح شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وقد تثير الغبار بشكل محلي ومحدود، دون وجود تأثيرات مباشرة على الفعاليات والأنشطة الخارجية الخاصة باليوم الوطني السعودي 93.