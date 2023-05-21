تكنولوجيا وسياحة وبناء.. 30 شركة سلوفاكية في السعودية غداً حاملة آفاقاً عريضة

يزور المملكة العربية السعودية، غد الإثنين، وفدٌ سلوفاكي يضم أكثر من 30 شركة سلوفاكية، وذلك للقاء شركائهم السعوديين؛ حيث تتخصص الشركات الزائرة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبناء، إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السلوفاكي والوكالة السلوفاكية للتجارة والاستثمار (SARIO).