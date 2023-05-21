تكنولوجيا وسياحة وبناء.. 30 شركة سلوفاكية في السعودية غداً حاملة آفاقاً عريضة

يزور المملكة العربية السعودية، غد الإثنين، وفدٌ سلوفاكي يضم أكثر من 30 شركة سلوفاكية، وذلك للقاء شركائهم السعوديين؛ حيث تتخصص الشركات الزائرة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبناء، إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السلوفاكي والوكالة السلوفاكية للتجارة والاستثمار (SARIO).
وينظم الزيارة اتحاد الغرف السعودية؛ حيث يعقد "ملتقى الأعمال السعودي-السلوفاكي" بمقر اتحاد الغرف، فيما يرافق الوفد سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة على هامش افتتاح السفارة السلوفاكية بالرياض.
ويُعقد ضمن فعاليات الزيارة، منتديا أعمال سعودي-سلوفاكي مشتركان، الأول في الرياض بتاريخ 22 مايو، والآخر في الدمام بتاريخ 24 مايو الجاري.
وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتبادل الخبرات والتقنيات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.