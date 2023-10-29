تزامناً مع الحالة المطرية.. الهلال الأحمر بعسير يرفع جاهزيته القصوى

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة عسير، التي من المتوقع أن تشهد تزايداً في هطول الأمطار.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد الشهري، أنه تم رفع الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة إلى 41 مركزاً إسعافياً وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.
وشملت الجاهزية العاملين بالميدان من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ، إضافة إلى عربات الإسعاف، وعربات الكوارث، والاستجابة النوعية المجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، لمواجهة مثل هذه الحالات.