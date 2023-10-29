تزامناً مع الحالة المطرية.. الهلال الأحمر بعسير يرفع جاهزيته القصوى

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة عسير، التي من المتوقع أن تشهد تزايداً في هطول الأمطار.