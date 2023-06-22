ضيوف برنامج خادم الحرمين: الاستضافة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالإسلام والمسلمين

وثمّن راغب منصور عبد القادر من مصر، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة حجاج من مختلف الدول الإسلامية لأداء فريضة الحج هذا العام، قائلاً: "إن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجسد المعاني الحقيقية لاهتمامه وتلمسه احتياجات المسلمين في سائر أنحاء العالم، ولم يقتصر هذا الاهتمام على جانب من الجوانب، بل امتد إلى تحقيق أركان الإسلام، حيث تجلت روعة هذه العناية والاهتمام بالإسلام والمسلمين في تحقيق أكبر الأماني، ألا وهي أداء مناسك الحج.