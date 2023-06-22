ضيوف برنامج خادم الحرمين: الاستضافة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالإسلام والمسلمين

رفع عددٌ من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله - على كرم الاستضافة ضمن البرنامج لأداء مناسك الحج.
وعدّ الضيوف أن الاستضافة جزءٌ من جهود المملكة، التي تستهدف خدمة الإسلام والمسلمين، وتعبّر عن الأبوة الإسلامية المستحقة للمملكة.
كما ثمّن الضيوف الجهود المباركة التي تبذلها الحكومة الرشيدة –وفقها الله– لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وازدهارها وقيادتها الحكيمة.
وقال الدكتور أبو بكر المختار عضو هيئة العلماء الموريتانية: إن كرم استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأكثر من ألف حاج يجسد الاهتمام الكبير من المملكة العربية السعودية بالمسلمين وحرصها على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في سائر أنحاء العالم والوقوف معهم.
وأضاف أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة رسم مشهدًا رائعًا في الأخوة الإسلامية باستقباله ضيوفًا من أكثر من 94 دولة في العالم الإسلامي تجمعهم كلمة واحدة، هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، لقد شاهدت مشاعر الفرح والسرور على وجوه الضيوف، فباسمي ونيابة عن الوفود الإسلامية؛ أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام والعناية منذ أن وطئت أقدامنا أرض هذه البلاد المباركة.
وثمّن راغب منصور عبد القادر من مصر، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة حجاج من مختلف الدول الإسلامية لأداء فريضة الحج هذا العام، قائلاً: "إن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجسد المعاني الحقيقية لاهتمامه وتلمسه احتياجات المسلمين في سائر أنحاء العالم، ولم يقتصر هذا الاهتمام على جانب من الجوانب، بل امتد إلى تحقيق أركان الإسلام، حيث تجلت روعة هذه العناية والاهتمام بالإسلام والمسلمين في تحقيق أكبر الأماني، ألا وهي أداء مناسك الحج.
وأضاف: "أبارك لجميع ضيوف البرنامج على هذه الاستضافة من الملك سلمان، وأدعو الله أن يجزيه وولي عهده خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.
من جانب آخر، أكد الحاج محمد أفضل شودري من باكستان أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يسر على كثير من المسلمين أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، قائلاً: رسم البرنامج العلاقة الحقيقية بين المملكة قيادةً وشعبًا بخدمة الإسلام والمسلمين، لافتًا إلى أن الجهود الكبيرة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال البرنامج للضيوف، ارتسمت نتائجها على وجوههم خلال رحلتهم لاهجين بالشكر للمملكة، مضيفًا: حاز البرنامج إعجاب وتقدير العالم والمنظمات الدولية، وأبرز مكانة المملكة في قيادتها للعالم الإسلامي، وقال: "أثبتت المملكة جدارتها بخدمة المقدسات الإسلامية ورعاية الحجاج".
كما أشار الدكتور محمود يوسف عبد الرحمن رئيس قسم اللغة العربية في جامعة دكا إلى أن المملكة دأبت على توفير أوجه الرعاية والاهتمام لضيوفها من خلال أدائهم المناسك باحترافية شديدة، وقال: يعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة نموذجًا رائعًا لتلك الرعاية والاهتمام، مضيفًا أن البرنامج أثبت نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة.