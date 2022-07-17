رسائل سبقت بآية.. كيف عبّرت كلمات ولي العهد عن قيم المملكة بـ"قمة جدة"

وأبى ولي العهد أن يختتم كلمته إلا بعد التطرق إلى الفوائد التي من الممكن أن يجنيها جيل الشباب بفعل العيش في كنف دول لها قيمها الخاصة التي تفرض احترامها على العالم، إذ قال سموه: "متفائلون بأن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة، نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق، يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم، ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها، ولن نتخلى عنها، ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى؛ بما يعزز شراكاتنا، ويخدم منطقتنا والعالم".