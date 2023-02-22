"السيسي" يُهنِّئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

وأعرب في برقيتَيْن، بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.