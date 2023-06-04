3 عقوبات قاسية.. المعلمون راغبو العدول عن النقل: الإقرار "مفاجأة صادمة"!

أُصيب المعلمون والمعلمات راغبو العدول عن حركة النقل بصدمة حين فُوجئوا بعقوبات قاسية ومتعدّدة يتضمنها الإقرار بالعدول عن النقل، وشملت الحرمان من التقديم على النقل سنتين، وإلغاء نقاط سنة التقديم من نقاط المفاضلة، والتوجيه وفق الاحتياج، بدلاً من إبقائهم في مدارسهم، إضافة إلى إقرارهم بتحمُّل كافة الإجراءات الخاصة بطلبهم العدول عن النقل الخارجي.