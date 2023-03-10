"الحياة الفطرية" تطلق 120 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الملك سلمان

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة محمية الملك سلمان 80 ظبي ريم و 40 طائر حبارى في محمية الملك سلمان، وذلك بعد قضائها فترة للتأهيل والتأقلم في مسيجات مؤقتة في المحمية.
ويأتي ذلك ضمن برامج التعاون بين المركز والهيئة لإثراء التنوع الأحيائي في المحمية وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، وامتدادًا لجهود إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في المحميات الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: الإطلاقات استمرار لعمل المركز لتطوير وتنفيذ خطط وطنية لتنمية الحياة الفطرية عن طريق إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض بالتعاون مع الشركاء لإعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، وتماشيًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
وأضاف: التعاون مع المحميات الملكية يأتي في إطار البرنامج الوطني لإعادة الحيوانات الفطرية، الهادف إلى إعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعة، والذي يعد أحد مبادرات "السعودية الخضراء"، ويأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة ويسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، وهي خطوة تؤكد عمق التكامل والتعاون بين المركز والجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك".
وأفاد أن التعاون مع المحميات الملكية لا يقتصر على برامج الإطلاق، بل يعد المركز بيت الخبرة الوطني والمرجعية الفنية والعلمية للحياة الفطرية، ويحرص على أن تكون جميع الجهود المبذولة في تنمية الحياة الفطرية مستندة على أسس علمية سليمة.
وأشار قربان إلى أن المركز يمتلك مراكز في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، وينفذ أبحاثًا تتعلق بظروف عيشها ويتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.