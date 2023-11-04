7 مناطق تشهد هطول أمطار اليوم السبت.. ومكة المكرمة الأعلى بـ 47.3 ملم

وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل، جازان) وذلك بكميات تفاوتت بين 47.3 ملم و0.5 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح الجمعة 3 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح السبت 4 نوفمبر 2023م.