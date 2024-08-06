"البيئة": جازان تتصدر كميات الأمطار بـ57 ملم ضمن 46 محطة رصد في 6 مناطق

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة: رصدت "49" محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الاثنين 05 أغسطس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 06 أغسطس 2024م؛ هطول أمطار في مناطق "مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة".