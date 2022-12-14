"الزكاة" و"مكافحة المخدرات" توقّعان اتفاقية تعاون في التدريب على الوسائل الحية

وتأتي هذه الاتفاقية، تعزيزًا للتعاون القائم بين القطاعين وسعيًا إلى رفع مستوى التنسيق فيما يتعلق بالاستفادة من تجربة المركز الوطني للوسائل الحية التابع للهيئة، والبرامج التي يقدمها للمتدربين، بما في ذلك عمليات التشغيل والإيواء والتدريب، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون، والشراكة الفاعلة بينهما، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.