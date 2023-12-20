للتعاون في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.. تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها المصرية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، إضافة إلى تنمية تعاونهما في مجالي البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة، بما يعزز مكتسباتهما، وينمي تعاونهما في مجالات الفضاء وتقنياته.