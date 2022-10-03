من بينها "نجران".. "جلوي بن عبدالعزيز" يشكر ولي العهد على إطلاق "داون تاون السعودية"

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله ـ، على إعلان سموه إطلاق شركة "داون تاون السعودية" بهدف إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء السعودية، ومن بينها مدينة نجران.