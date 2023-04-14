بالصور.. ضبط وإتلاف كميات من التبغ غير المختوم بالضريبة في "الهدا والسيل" بالطائف

وتفصيلاً، كانت الواقعة الأولى عبارة عن ضبط وافد في منطقة الهدا بالطائف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد ورود معلومات عنه لبلدية الهدا الفرعية، ومحاولته نقل كمية من عبوات التبغ غير المختوم نظامًا بختم الضريبة، مستفيدًا من الربح الذي سيحصل عليه بعد بيعه.