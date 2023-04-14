بالصور.. ضبط وإتلاف كميات من التبغ غير المختوم بالضريبة في "الهدا والسيل" بالطائف
في واقعتين مُتشابهتين، تمكنت أمانة محافظة الطائف وعن طريق بلديتي "الهدا والسيل الكبير" بعد التنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط وافدين أخفوا كمية من عبوات التبغ "السجائر" في محاولة منهم لنقلها ومن ثم بيعها، دون أن تحمل ختم الضريبة المُضافة الخاصة بالتبغ.
وتفصيلاً، كانت الواقعة الأولى عبارة عن ضبط وافد في منطقة الهدا بالطائف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد ورود معلومات عنه لبلدية الهدا الفرعية، ومحاولته نقل كمية من عبوات التبغ غير المختوم نظامًا بختم الضريبة، مستفيدًا من الربح الذي سيحصل عليه بعد بيعه.
وتم إتلاف الكمية المضبوطة من قبل مراقبي البلدية، فيما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وفي الواقعة الثانية، قامت بلدية السيل الكبير الفرعية التابعة لأمانة الطائف بجولتها المعتادة، وأثناء الجولة رصد المراقبون كميات من عبوات التبغ "سجائر الدخان" مخفية في سكن عمال إحدى البقالات، ولا يوجد عليها أختام ضريبة، وحينها تم الاتصال بمندوب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالطائف، كما تم ضبط كميات من أكياس مادة الشمة الممنوعة، وتم حصر المضبوطات وتسليمها للمندوب، فيما سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.