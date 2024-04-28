وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة أوجدت الفرص التنموية وتحوّلت إلى منصّة عالميّة للنقاشات الدولية

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم؛ أن المملكة استطاعت إيجاد مجموعة من الفرص التنموية، حيث تحوّلت إلى منصّة عالمية للنقاشات الدولية.
وأضاف الوزير خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض: منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، شرعت المملكة، بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في رحلتها الخاصة لتعزيز المسؤولية العالمية وتصدير الفرص.
وتابع "الإبراهيم": لقد شهدت رحلتنا للتحول الجريء على مدى السنوات الثماني الماضية حوارات حاسمة لمعالجة أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي نواجهها.
إننا نجتمع اليوم في وقتٍ يقف فيه العالم على متغيراتٍ، حيث تواجه اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وصناعاتنا تحديات غير مسبوقة وفرصاً هائلة.
وقال: يتناول الاجتماع الخاص الذي يأتي في الوقت المناسب أو الأكثر أهمية، ثلاثة مواضيع رئيسة تشكل جزءاً لا يتجزّأ من التقدُّم على المدى الطويل، وتشمل: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية.. وكل منها يتطلب اهتمامنا.