وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة أوجدت الفرص التنموية وتحوّلت إلى منصّة عالميّة للنقاشات الدولية

وقال: يتناول الاجتماع الخاص الذي يأتي في الوقت المناسب أو الأكثر أهمية، ثلاثة مواضيع رئيسة تشكل جزءاً لا يتجزّأ من التقدُّم على المدى الطويل، وتشمل: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية.. وكل منها يتطلب اهتمامنا.