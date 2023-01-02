عمليات جراحية للإبل بمستشفى "سلام" بمهرجان المؤسس

يوفر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، عيادات طبية للعناية بالإبل وعلاج أمراضها وإصاباتها في الصياهد.
وتواجدت مجموعة "سلام البيطرية" بالتعاون مع نادي الإبل، وبتوجيهات رئيس مجلس الإدارة فهاد الفهاد، في موقع مهرجان الإبل بالصياهد؛ لإجراء العديد من العمليات الجراحية للإبل.
ويوفر المستشفى غرف عمليات تضم كل التخصصات المتعلقة بالعلاجات وإجراء العمليات الجراحية وعلاجات الكسور التي تحدث بكثرة في المهرجان مع تقارب الحلال.
ومن أهم العمليات التي أجريت بمقر المستشفى بالصياهد، بإشراف الدكتور وليد اللواتي: استئصال الأورام وعمليات تثبيت الكسور وخياطة الجروح القطعية والتعامل الجراحي مع الخراج بمختلف مناطق الجسم "فتح الخراج والتنظيف"، وقص اللهاة "الهدارة"، واستخدام الأشعة السينية في تشخيص إصابات العظام والمفاصل والتعامل مع كل حالة على حسب شدة ومكان الإصابة.
كما تابعت مجموعة "سلام"، علاج عدد من الحالات التناسلية وتجهيز العشاير والعمليات الباطنية.