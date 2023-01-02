عمليات جراحية للإبل بمستشفى "سلام" بمهرجان المؤسس

ومن أهم العمليات التي أجريت بمقر المستشفى بالصياهد، بإشراف الدكتور وليد اللواتي: استئصال الأورام وعمليات تثبيت الكسور وخياطة الجروح القطعية والتعامل الجراحي مع الخراج بمختلف مناطق الجسم "فتح الخراج والتنظيف"، وقص اللهاة "الهدارة"، واستخدام الأشعة السينية في تشخيص إصابات العظام والمفاصل والتعامل مع كل حالة على حسب شدة ومكان الإصابة.