"منظومة احترافية".. اكتمال استعدادات الوكالات النسائية بالحرم لاستقبال الحجاج

وأبانت "العبود" أن استقبال الحجاج بالمسجد الحرام، يتم وسط منظومة خدمية نسائية متكاملة، مؤهلة تأهيلًا مهنيًّا احترافيًّا بأهم الكيانات الميدانية؛ سواءً في إدارة الخدمات الميدانية النسائية، أو بإدارة الحشود والتفويج النسائي، أو بإدارة التوجيه والإرشاد النسائي، وصولًا إلى إدارة اللغات والترجمة النسائية، مع وضع الخطط والمبادرات النوعية الرامية إلى تقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن في هذا الموسم المهم، والذي يأتي بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.