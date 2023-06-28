"الحج": اكتمال تفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة في 8 ساعات والوضع آمن وصحي

وأضاف الدكتور الغوينم أنه تم تفويج الحجيج من مشعر مزدلفة إلى منى في 10 ساعات مع مراعاة الجوانب الفقهية للحجاج ففي منشآت الجمرات استخدم 66 % من الحجاج الطابق الأول والرابع وباقي الحجاج في الطابق الأرضي والثاني والثالث ورصدنا عدداً من الحجاج يفضلون السير وهناك تنسيق وتعاون مع الشركاء في أمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالإضافة إلى الدور المحوري للبنك الإسلامي للتنمية الذي نظم عمليات الهدي والأضاحي وفق أعلى المعايير البيئة باستخدام نظام متطور في إدارة المخلفات الحيوانية ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بطاقة تعبئة تصل إلى 950 ألف هدي وأضحية.

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