موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها انطلاق المهمة الفضائية السعودية وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، هي ريانة برناوي، وكذلك علي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية؛ وذلك لإجراء 14 تجربة علمية، كذلك شهد الأسبوع الإعلان عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.
أعلنت وزارة الخارجية في بيان عن إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، بينما أطلق وزيرا التعليم والإعلام حملة "وطن بلا مخدرات؛ للتوعية بأضرار تلك السموم.
فيما تواصلت المساعدات الإنسانية والإغاثية السعودية إلى السودان الشقيق، في الوقت الذي نجحت فيه جهود المملكة والولايات المتحدة في إقناع طرفي النزاع في السودان في التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في مدينة جدة.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
تابع الشعب السعودي والعربي بترقب وشغف نجاح وصول الطاقم السعودي الفضائي إلى المحطة الدولية للفضاء، حيث سيُجري الطاقم 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وثلاث تجارب توعوية تعليمية، يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالسعودية عبر الأقمار الاصطناعية.
أعلنت وزارة الخارجية في بيان عن إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.
ويوفر الرواق السعودي مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تُسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.
شهد مقر وزارة التعليم في العاصمة الرياض تدشين وزيري التعليم والإعلام لحملة "وطن بلا مخدرات"، وتتضمن الحملة مسابقة وطنية، تحت اسم: "وطن بلا مخدرات"، إلى جانب تنظيم عددٍ من الفعاليّات التثقيفية والتوعوية والتنافسية؛ للوقاية من أخطار المخدرات.
واستكمالاً للدور السعودي في القضاء على المخدرات والتوعية بأضرارها، نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه 114 كيلو جرامًا من نبات القات المخدّر مخبأةً في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
كذلك تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرامات من مادة "الكوكايين".
نجحت جهود المملكة والولايات المتحدة في إقناع طرفي النزاع في السودان في التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في مدينة جدة؛ وذلك لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.
تواصلت المساعدات السعودية الكريمة للشعب السوداني، حيث تجاوزت التبرعات لمنصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني 25 مليون ريال، كما تواصل توافد الطائرات الإغاثية السعودية المحملة بأطنان من المواد الغذائية والطبية على مطار بورتسودان في إطار الجسر الجوي السعودي.
أسهم صندوق التنمية الوطني عبر جهاته التابعة، في تمويل أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم والمزمع إنشاؤه بمدينة "أوكساجون" في "نيوم"، وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعي صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق البنية التحتية الوطني - تحت التأسيس - في دفع الحلول الخضراء والمستدامة في المملكة، بتمويل تجاوز 10.3 مليارات ريال سعودي بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية.
أعلنت عدد من الدول اللاتينية دعمها لاستضافة السعودية لمعرض إكسبو العالمي 2030، حيث أعلنت الأرجنتين والأوروجواي وكولومبيا دعمَهم لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030، منوهين بأن الرياض ستكون مكانًا مثاليًا لتنظيم الحدث.
وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أرض الوطن مطلع الأسبوع الماضي، حاملاً 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى، وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعديًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمّل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.
توّج البطل العالمي العائد من الإصابة، السائق يزيد بن محمد الراجحي بطلاً لرالي تبوك – نيوم في نسخته الأولى والذي شكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2023 بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الفترة ما بين 18 و20 من شهر مايو الجاري.