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موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"

إطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف.. والتوصل إلى هدنة سودانية
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
ياسر نجدي
ياسر نجدي

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها انطلاق المهمة الفضائية السعودية وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، هي ريانة برناوي، وكذلك علي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية؛ وذلك لإجراء 14 تجربة علمية، كذلك شهد الأسبوع الإعلان عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

أعلنت وزارة الخارجية في بيان عن إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، بينما أطلق وزيرا التعليم والإعلام حملة "وطن بلا مخدرات؛ للتوعية بأضرار تلك السموم.

فيما تواصلت المساعدات الإنسانية والإغاثية السعودية إلى السودان الشقيق، في الوقت الذي نجحت فيه جهود المملكة والولايات المتحدة في إقناع طرفي النزاع في السودان في التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في مدينة جدة.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

السعودية نحو الفضاء

تابع الشعب السعودي والعربي بترقب وشغف نجاح وصول الطاقم السعودي الفضائي إلى المحطة الدولية للفضاء، حيث سيُجري الطاقم 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وثلاث تجارب توعوية تعليمية، يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالسعودية عبر الأقمار الاصطناعية.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
السعودية نحو الفضاء.. ساعات تفصلنا عن الرحلة التاريخية.. وهنا تفاصيلها المثيرة
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
رائدا الفضاء السعوديان "ريانة برناوي" و"علي القرني" يصلان محطة الفضاء الدولية للبدء في مهمتهما العلمية
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
"السلام عليكم من الفضاء".. علي وريانة يبعثان أول رسالة إلى سكان الأرض
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
وبدأت المهمة السعودية الفضائية.. تعرف على تفاصيل التجارب التي سيجريها "القرني" و"برناوي"

عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا

أعلنت وزارة الخارجية في بيان عن إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
"وزارة الخارجية": عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق

الرواق السعودي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

ويوفر الرواق السعودي مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تُسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
موافقة كريمة على إطلاق اسم "الرواق السعودي" على مبنى توسعة المطاف بالمسجد الحرام

وطن بلا مخدرات

شهد مقر وزارة التعليم في العاصمة الرياض تدشين وزيري التعليم والإعلام لحملة "وطن بلا مخدرات"، وتتضمن الحملة مسابقة وطنية، تحت اسم: "وطن بلا مخدرات"، إلى جانب تنظيم عددٍ من الفعاليّات التثقيفية والتوعوية والتنافسية؛ للوقاية من أخطار المخدرات.

واستكمالاً للدور السعودي في القضاء على المخدرات والتوعية بأضرارها، نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه 114 كيلو جرامًا من نبات القات المخدّر مخبأةً في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

كذلك تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرامات من مادة "الكوكايين".

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
"التعليم" و"الإعلام" تدشّنان الحملة التوعوية "وطن بلا مخدرات"
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 270 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لتهريبه 114 كجم قات
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
طردٌ عبر النقل السريع.. إحباط محاولتيْ تهريب 4.5 كيلوجرامات من "الكوكايين"

هدنة سودانية برعاية سعودية

نجحت جهود المملكة والولايات المتحدة في إقناع طرفي النزاع في السودان في التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار في مدينة جدة؛ وذلك لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
النص الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الموقَّعة في مدينة جدة
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
بيان سعودي - أمريكي: تحسُّن ملحوظٌ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار في السودان يوم 25 مايو

المساعدات السعودية للسودان تتواصل

تواصلت المساعدات السعودية الكريمة للشعب السوداني، حيث تجاوزت التبرعات لمنصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني 25 مليون ريال، كما تواصل توافد الطائرات الإغاثية السعودية المحملة بأطنان من المواد الغذائية والطبية على مطار بورتسودان في إطار الجسر الجوي السعودي.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
25 مليون ريال لأكثر من 162 ألف متبرع.. الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتواصل
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
"إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات إغاثية لـ 1,565 أسرة في ولاية الجزيرة السودانية

الهيدروجين الأخضر

أسهم صندوق التنمية الوطني عبر جهاته التابعة، في تمويل أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم والمزمع إنشاؤه بمدينة "أوكساجون" في "نيوم"، وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعي صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق البنية التحتية الوطني - تحت التأسيس - في دفع الحلول الخضراء والمستدامة في المملكة، بتمويل تجاوز 10.3 مليارات ريال سعودي بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
صندوق التنمية الوطني يُسهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم

دول لاتينية تدعم إكسبو السعودية

أعلنت عدد من الدول اللاتينية دعمها لاستضافة السعودية لمعرض إكسبو العالمي 2030، حيث أعلنت الأرجنتين والأوروجواي وكولومبيا دعمَهم لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030، منوهين بأن الرياض ستكون مكانًا مثاليًا لتنظيم الحدث.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
جمهورية الأرجنتين تدعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 وتؤكّد تطلُّعَها للمساهمة في إنجاح فعالياته
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
ملف ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 يحظى بدعم جمهورية الأوروجواي
موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
الجبير يبحث مع وزير خارجية كولومبيا تعزيز العلاقات بين البلدين

أبطال العلوم والهندسة في العاصمة

وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أرض الوطن مطلع الأسبوع الماضي، حاملاً 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
بالصور .. أبطال "العلوم والهندسة" يصلون الرياض بعد إنجازات كبيرة في "آيسف 2023"

السعودية تدين الاستفزاز الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى، وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعديًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمّل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
"الخارجية" تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى

رالي تبوك - نيوم

توّج البطل العالمي العائد من الإصابة، السائق يزيد بن محمد الراجحي بطلاً لرالي تبوك – نيوم في نسخته الأولى والذي شكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2023 بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الفترة ما بين 18 و20 من شهر مايو الجاري.

موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"
العالمي يزيد الراجحي بطلاً للنسخة الأولى من رالي تبوك-نيوم الجديد في روزنامة بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية

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