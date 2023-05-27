موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تنطلق نحو الفضاء.. وعودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا.. وإطلاق "وطن بلا مخدرات"

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها انطلاق المهمة الفضائية السعودية وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، هي ريانة برناوي، وكذلك علي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية؛ وذلك لإجراء 14 تجربة علمية، كذلك شهد الأسبوع الإعلان عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.