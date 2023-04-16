اليمن.. اكتمال عملية تبادل الأسرى الإفراج عن أكثر من 880 أسيرًا من الطرفين

وبدأت عملية تبادل مئات السجناء في اليمن، بين أطراف النزاع، يوم الجمعة الماضي، وتشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعًا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.