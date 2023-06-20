"الصحة" تنهي استعداداتها لتفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدسة
أنهت الفرق الطبية والإسعافية بوزارة الصحة بالمدينة المنورة استعداداتها لتفويج ضيوف الرحمن المنومين في مستشفيات المنطقة إلى مستشفيات المشاعر المقدسة ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام.
وأوضحت "الصحة" انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لنقل الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة عبر قافلة طبية متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية من مسعفين وممرضين وأطباء في تخصصات مختلفة حسب حالة المريض، تضم أكثر من 150 موظفاً، و 30 سيارة إسعاف بالإضافة لسيارات للخدمات والدعم والمساندة.
وأكدت "الصحة" بأن سيارات الإسعاف تحتوي على تجهيزات متكاملة من خلال جهاز مراقبة العلامات الحيوية وجهاز تنفس صناعي وجهاز للصدمات الكهربائية وجهاز شفط السوائل وأسطوانات الأوكسجين ولوح التثبيت وجبائر عنقية وجهاز فتح مجرى التنفس وحقيبة إسعافية متكاملة لفرق التدخل السريع وأخرى تحتوي على مواد مكافحة العدوى وحقيبة عقاقير طارئة وحقيبة للمحاليل الوريدية بالإضافة لحافظة التبريد.
يذكر بأن الفرق الإسعافية بالمدينة المنورة تمكنت من نقل 1620 حالة بين مستشفيات المنطقة منذُ بداية موسم الحج عبر إسعافات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة والكوادر الطبية المتخصصة لضمان جودة الخدمة الإسعافية المقدمة.