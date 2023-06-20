"الصحة" تنهي استعداداتها لتفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدسة

وأوضحت "الصحة" انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لنقل الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة عبر قافلة طبية متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية من مسعفين وممرضين وأطباء في تخصصات مختلفة حسب حالة المريض، تضم أكثر من 150 موظفاً، و 30 سيارة إسعاف بالإضافة لسيارات للخدمات والدعم والمساندة.