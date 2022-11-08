معهد الإدارة ينظم مؤتمر تقنيات الموارد البشرية ومستقبل العمل في ظل التحول الرقمي بالمملكة

انطلاقًا من دور معهد الإدارة العامة الريادي في دعم التنمية الإدارية بالمملكة، وتأكيدًا على دوره في تعزيز الممارسات المميزة؛ ينظم معهد الإدارة العامة فعاليات مؤتمر تقنيات الموارد البشرية في نسخته السادسة بعنوان: "إعادة تصور الموارد البشرية: مستقبل العمل في العصر الرقمي"، والذي يعقد يومي 9-10 نوفمبر 2022م في فندق موفنبيك بالرياض.
وقد صرح مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة والمشرف على أعمال المؤتمر عبدالرحمن الشعيل بأنه نظرًا للتقدم التقني الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، وما انبثق عنها من برامج للتحول الرقمي، إضافة إلى ما تشهده بيئة الأعمال بالمملكة من تغير غير مسبوق؛ فإن على الموارد البشرية تطوير قدرات جديدة لمواكبة هذا الحجم من التغيير.
وأضاف: "إن المؤتمر يعد حدثًا مهمًا للموارد البشرية في المملكة، ويتواكب مع الحراك الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030"، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا مذهلًا في مختلف الجوانب التنموية المعاصرة، لتأتي في طليعة التغيير والتنوع والتجديد على مستوى المنطقة، ومن ذلك التحول الرقمي لأعمال الموارد البشرية في المملكة، وما تشهده بيئة الأعمال من تغيرات لافتةٍ وغير مسبوقة.
كذلك قال "الشعيل": تحت شعار "إعادة تصور الموارد البشرية: مستقبل العمل في العصر الرقمي"، نهدف إلى الجمع بين كبار التنفيذيين على مستوى المملكة؛ لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجاربهم على أرض الواقع، إذ إن هذا المؤتمر هو الحدث الأوحد الرائد في مجال تقنيات الموارد البشرية بالمملكة، حيث تجمع بين الموارد البشرية والتقنية تحت سقف واحد لمدة يومين من التفاعل والأفكار البناءة.
شراكة ناجحة
وقد صرح سيث إن سي، رئيس كيوانآي الدولية: "نتشرف بأن تقوم مؤسسة عريقة ورائدة كمعهد الإدارة العامة بالمشاركة في تنظيم قمة تقنية الموارد البشرية السعودية؛ فقد حققت شراكتنا معه نجاحات كبيرة، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على المستوى الدولي أيضًا، حيث إنه في مثل هذه الأحداث والفعاليات الإقليمية يجتمع خبراء الموارد البشرية والتقنية؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات وإيجاد حلول لمستقبل العمل في العصر الرقمي، ونحن نتطلع إلى تقديم تجربة رائعة لجميع الحضور، وهدفنا هو بالتأكيد وضع المورد البشري في المقام الأول مع الحفاظ على دور التحول الرقمي في صميم الأعمال".
جدير بالذكر أن "مؤتمر تقنيات الموارد البشرية" يشتمل على معرض مصاحب، ويضم مجموعة من مقدمي خدمات الموارد البشرية؛ للتعرف على الحلول المناسبة لكل التساؤلات والتحديات التي تواجهها الموارد البشرية.