معهد الإدارة ينظم مؤتمر تقنيات الموارد البشرية ومستقبل العمل في ظل التحول الرقمي بالمملكة

شراكة ناجحة

وقد صرح سيث إن سي، رئيس كيوانآي الدولية: "نتشرف بأن تقوم مؤسسة عريقة ورائدة كمعهد الإدارة العامة بالمشاركة في تنظيم قمة تقنية الموارد البشرية السعودية؛ فقد حققت شراكتنا معه نجاحات كبيرة، ليس على مستوى المملكة فحسب بل على المستوى الدولي أيضًا، حيث إنه في مثل هذه الأحداث والفعاليات الإقليمية يجتمع خبراء الموارد البشرية والتقنية؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات وإيجاد حلول لمستقبل العمل في العصر الرقمي، ونحن نتطلع إلى تقديم تجربة رائعة لجميع الحضور، وهدفنا هو بالتأكيد وضع المورد البشري في المقام الأول مع الحفاظ على دور التحول الرقمي في صميم الأعمال".