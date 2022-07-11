في أسبوع..."مسام" ينزع 838 لغمًا حوثيًا في الأراضي اليمنية

وتمكَّن فريق "مسام" من نزع ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة جرى نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة, وفي محافظة مأرب جرى نزع 8 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية حريب، و300 لغم مضاد للدبابات و450 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب، كما جرى في محافظة شبوة نزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.