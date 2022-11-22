"أمير الشرقية" يشيد بجهود منفذ سلوى لتسهيل إجراءات عبور المشجعين إلى قطر

وأشاد أمير الشرقية بالجهود التي تقوم بها إدارات الجوازات في منافذ المنطقة الشرقية، وخصوصاً منفذ سلوى، لتسهيل إجراءات عبور المشجعين إلى دولة قطر الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.