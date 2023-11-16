تأكد من جودة الإطار الاحتياطي.. 5 نصائح ذهبية من "المرور" قبل السفر بالمركبة

ودعت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى مجموعة من الإجراءات قبل السفر بالمركبة تشير إلى "أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة، وفترات استراحة أثناءها"، و"التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة".