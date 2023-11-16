تأكد من جودة الإطار الاحتياطي.. 5 نصائح ذهبية من "المرور" قبل السفر بالمركبة

حثت الإدارة العامة للمرور السعودي على أهمية اتباع مفاهيم السلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة، والتأكد منها قبل السفر بالمركبة مع وجود كل التجهيزات اللازمة.
ودعت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى مجموعة من الإجراءات قبل السفر بالمركبة تشير إلى "أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة، وفترات استراحة أثناءها"، و"التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة".
وشددت الإدارة على ضرورة "التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية"، و"استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب"، و"فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها، وعجلاتها ونظام مكابحها".