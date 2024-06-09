بحث الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.. وزير الخارجية يشارك في "الوزاري الخليجي" بالدوحة

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة الـ (160) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.