"نحو صيف مبدع".. "التدريب التقني" تطلق 8 أندية صيفية تقنية بمختلف مناطق المملكة

يُذكر أن المؤسسة قامت بدراسة الدورات وتصميمها لتمنح الشباب مهارات حياتية متنوعة تتناسب مع التطلعات المستقبلية وتسهم في جودة الحياة، وتنوعت لتشمل العديد من المهارات مثل التوعية السيبرانية، وفن المونتاج بالأدوبي وبريمير، والتصوير الاحترافي، وصيانة الأجهزة الذكية، ودورات ركوب الخيل، والسباحة، إضافة للعديد من البرامج التي تخدم الشباب والفتيات.