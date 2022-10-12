مستشفى دله النخيل يجري عملية نادرة ومعقدة لجنين في بطن أمه

تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى دله النخيل، بقيادة كل من د. ياسر صبر استشاري طب الأجنة وحالات الحمل الحرجة، في مستشفى النساء والولادة بدله، و د. منصور الجابري استشاري بنك الدم وأمراض الدم، من إجراء عملية نادرة ومعقدة لنقل الدم إلى جنين في بطن أمه، مصاب بفقر الدم الحاد وتضخم في عضلة القلب وتكسر حاد في خلايا الدم الحمراء، وذلك في عملية نوعية جديدة تمت بمستشفى دله النخيل باستخدام أحدث التقنيات في القطاع الصحي.