مستشفى دله النخيل يجري عملية نادرة ومعقدة لجنين في بطن أمه

تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى دله النخيل، بقيادة كل من د. ياسر صبر استشاري طب الأجنة وحالات الحمل الحرجة، في مستشفى النساء والولادة بدله، و د. منصور الجابري استشاري بنك الدم وأمراض الدم، من إجراء عملية نادرة ومعقدة لنقل الدم إلى جنين في بطن أمه، مصاب بفقر الدم الحاد وتضخم في عضلة القلب وتكسر حاد في خلايا الدم الحمراء، وذلك في عملية نوعية جديدة تمت بمستشفى دله النخيل باستخدام أحدث التقنيات في القطاع الصحي.
ونسبةً لنوعية هذه العملية المعقدة والنادرة، فقد قام الفريق الطبي إلى تكرار إجرائها لأكثر من أربع مرات، وذلك من الشهر السادس إلى الشهر التاسع من الحمل والجنين لا يزال في رحم أمه، وذلك حتى تم إنقاذ حياته -ولله الحمد والمنة- وولادته سالماً معافى، ليخرج بعدها من المستشفى مع والديه.
وعن إجراء هذه العملية المعقدة والنادرة، يقول الدكتور ياسر صبر استشاري طب الأجنة والأمومة وحالات الحمل الحرجة: "هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي يتم استقبالها بمستشفى دله النخيل، وهي لأم تم تحويلها من أحد المستشفيات بالرياض؛ وذلك نتيجة لعدم توفر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع مثل هذه النوعية من الحالات".
وأوضح الدكتور الاستشاري ياسر صبر أن الأم وصلت هي وجنينها إلى مستشفى دله النخيل وهي في وضع صحي حرج جدًا، وبعد الكشف السريري وإجراء الأشعة المتخصصة، تم تشخيص الحالة وعلاجها وفق أحدث التقنيات بمستشفى دله النخيل.
فيما قال الدكتور منصور الجابري الأستاذ المشارك واستشاري أمراض الدم عن هذه الحالة: "هذه العملية النادرة أجريت بعد تضافر جهود الفريق المختص بمستشفيات دله، وباستخدام التقنيات والآليات الفعالة أثناء حقن الدم في الحبل السري داخل الرحم".
وتُركز شركة دله الصحية على تعزيز الصحة والعافية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.