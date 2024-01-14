مركبة تدهس طفلاً من ذوي الإعاقة بحجز الزايدي غرب العاصمة المقدسة

وقال أحد أقارب الطفل لـ"سبق": "تم الاتصال بالهلال الأحمر لمباشرة الحادثة إلا أنه تأخر مما جعلنا نحمل الطفل بمركبتنا بعد أن أصيب بحالة تشنج ونتوجه به فوراً إلى مستشفى النور والذي استقبل الحالة".