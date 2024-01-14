مركبة تدهس طفلاً من ذوي الإعاقة بحجز الزايدي غرب العاصمة المقدسة

أصيب طفل من ذوي الإعاقة بإصابات متعددة بعد تعرضه لحادث دهس نقل على أثره للمستشفى لتلقي العلاج.
وتفصيلاً وأثناء وجود الطفل برفقة ذويه في حجز المركبات بمخطط الزائدي غرب مكة المكرمة مساء أمس السبت، تفاجأ بمركبة تقودها سيدة ترتطم به وتسقطه أرضاً.
وقال أحد أقارب الطفل لـ"سبق": "تم الاتصال بالهلال الأحمر لمباشرة الحادثة إلا أنه تأخر مما جعلنا نحمل الطفل بمركبتنا بعد أن أصيب بحالة تشنج ونتوجه به فوراً إلى مستشفى النور والذي استقبل الحالة".
وتابع: "باشرت الجهات الأمنية الحادثة حيث اتضح أن من يقود المركبة سيدة تقوم بالتدريب على القيادة وعندما شاهدت الطفل أرادت الضغط على دواسة الفرامل إلا أنها ضغطت بالخطأ على دواسة البنزين وارتطمت بالطفل".