"تعليم الطائف" تحدد موعد الدوام الشتوي

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف موعد الدوام الشتوي للمدارس بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بكل المراحل للبنين والبنات للعام الحالي، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 12/ 4/ 1444هـ.
وتقرر أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة والربع صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.
أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، والذي أهاب بمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.