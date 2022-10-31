"تعليم الطائف" تحدد موعد الدوام الشتوي

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف موعد الدوام الشتوي للمدارس بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بكل المراحل للبنين والبنات للعام الحالي، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 12/ 4/ 1444هـ.