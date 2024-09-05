"العطاس": البرنامجُ السعودي لتنمية اليمن شريكٌ مهمٌّ ورئيس في المساهمة بتحقيق ودعم التنمية والاستقرار

من جهته قال مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس: "أصبح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شريكًا مهمًّا ورئيسًا في المساهمة بتحقيق ودعم التنمية والاستقرار في اليمن"، مضيفًا: "لقد تمكّن البرنامج من المساهمة في دعم ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 200 مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، كان آخرها تقديم خمسة مشاريع حيوية خلال الأسبوع الماضي في محافظة تعز، إضافة إلى دوره في الانخراط في العمل التنموي مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، بقيادة الحكومة اليمنية".