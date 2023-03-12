تصل 72 دولة في 4 قارات.. "سلمان للإغاثة" يدشّن "هدية المملكة من التمور"

من جانبه، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة محمد بن عبدالرحمن الغنيم: إن التمور هي أهم مصادر الموارد الغذائية والموارد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتعد منتجًا وطنيًا استراتيجيًا، وتمثل النخلة رمزًا وطنيًا ومكونًا رئيسيًا للشعار الرسمي للمملكة، مبينًا أن المملكة تحتضن ما يزيد على 31 مليون نخلة تنتج تقريبًا 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي السعودية في المركز الثاني عالميًا كأكثر الدول المنتجة للتمور، وتمثل التمور رمزًا بديعًا للضيافة في المجتمع السعودي.