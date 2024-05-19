"المدينة المنورة".. 3865 حاجًّا تلقوا الخدمات الطبية بالمراكز الصحية بالمدينة خلال ذي القعدة

وبيّن التجمع أنه تم إجراء 12 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية؛ في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ13 حاجًّا من عدة جنسيات، إلى جانب 15 جلسة لغسيل الكلى.