"المدينة المنورة".. 3865 حاجًّا تلقوا الخدمات الطبية بالمراكز الصحية بالمدينة خلال ذي القعدة

تلقى 3865 حاجًّا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيّأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم بالمدينة المنورة.
وأوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن 3344 حاجًّا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية؛ في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 521 مراجعًا من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري.
وبيّن التجمع أنه تم إجراء 12 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية؛ في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ13 حاجًّا من عدة جنسيات، إلى جانب 15 جلسة لغسيل الكلى.