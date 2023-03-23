"الانتظام الدراسي في رمضان".. متابعة حثيثة من "التعليم" والأدوات متباينة

تتابع وزارة التعليم انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بمناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان؛ وفق المواعيد الخاصة بالدراسة في هذا الشهر، والتي تسهم في تعزيز التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.
وتُواصل وزارة التعليم، متابعة التقارير الإشرافية والزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات لكل المدارس؛ للتأكد من جودة أداء جميع عناصر المنظومة التعليمية وجاهزيتها؛ بما يساعد في تطبيق قيم العمل والانضباط في المجتمع المدرسي؛ وذلك من خلال مشاركة المعلم والمشرف التربوي والمرشد الطلابي في حث الطلبة على الانتظام في مدارسهم خلال شهر رمضان، ومساعدة الطلاب والطالبات في تنظيم أوقاتهم والتوازن بين الصوم والحضور للدراسة وأداء الواجبات المدرسية.
وتحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتهيئة البيئة التعليمية والمدرسية؛ بما يدعم بناء جيل واعٍ وطموح، وكذلك التكامل مع أولياء الأمور في المهام المشتركة لدعم التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وتحفيز الأبناء والبنات على الانضباط والانتظام من خلال مساعدتهم على تنظيم وإدارة الوقت بنجاح.