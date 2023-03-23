"الانتظام الدراسي في رمضان".. متابعة حثيثة من "التعليم" والأدوات متباينة

وتُواصل وزارة التعليم، متابعة التقارير الإشرافية والزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات لكل المدارس؛ للتأكد من جودة أداء جميع عناصر المنظومة التعليمية وجاهزيتها؛ بما يساعد في تطبيق قيم العمل والانضباط في المجتمع المدرسي؛ وذلك من خلال مشاركة المعلم والمشرف التربوي والمرشد الطلابي في حث الطلبة على الانتظام في مدارسهم خلال شهر رمضان، ومساعدة الطلاب والطالبات في تنظيم أوقاتهم والتوازن بين الصوم والحضور للدراسة وأداء الواجبات المدرسية.