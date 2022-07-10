شاهد.. جولات ميدانية بالأفلاج تضبط مخالفي الذبح وتتوعّد بالعقوبات
قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج، متمثّلًا في إدارة الأسواق والمسالخ، بتكثيف الجولات الرقابية بالسوق وتنظيم حركة السير؛ وذلك صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، وتماشيًا مع إقبال المواطنين على سوق الماشية لشراء الأضاحي.
وتم خلال جولات المكتب الميدانية رصد عدة مخالفات؛ أبرزها: قيام عدد من أصحاب الحظائر بالذبح العشوائي داخل الحظيرة في ظل غياب الكشف الصحي البيطري على الذبيحة، وغياب البيئة الصحية المناسبة للذبح وما ينتج عنه من أضرار على الصحة العامة، كذلك تم رصد قيام مواطنين بإنشاء أحواش عشوائية في الساحة المخصصة لعرض الجلابة بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
وأكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج على المواطنين وأصحاب الحظائر، عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات وعدم الانسياق وراء الممارسات المخالفة التي تهدد الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.