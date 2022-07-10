شاهد.. جولات ميدانية بالأفلاج تضبط مخالفي الذبح وتتوعّد بالعقوبات

وتم خلال جولات المكتب الميدانية رصد عدة مخالفات؛ أبرزها: قيام عدد من أصحاب الحظائر بالذبح العشوائي داخل الحظيرة في ظل غياب الكشف الصحي البيطري على الذبيحة، وغياب البيئة الصحية المناسبة للذبح وما ينتج عنه من أضرار على الصحة العامة، كذلك تم رصد قيام مواطنين بإنشاء أحواش عشوائية في الساحة المخصصة لعرض الجلابة بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.