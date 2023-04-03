الفرق الرقابية بـ"بيئة حائل" تواصل جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك

واصلت الفرق الرقابية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الأسواق والمسالخ جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، على المسالخ للتشديد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح.