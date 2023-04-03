الفرق الرقابية بـ"بيئة حائل" تواصل جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك

واصلت الفرق الرقابية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الأسواق والمسالخ جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، على المسالخ للتشديد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح.
وشملت الجولات الرقابية أسواق الخضار والفواكه واللحوم للتأكد من التزام المنشآت والمباسط والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات الغذائية وطرق تداولها ومصادرة المنتجات التي تظهر عليها علامات التلف والفساد ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة بالأسواق.
كما شملت الجولات الرقابية التوعية والإرشاد للمستفيدين ولمرتادي هذه الأسواق من مواطنين ومقيمين، وذلك بتوزيع بروشورات توعوية لطرق اختيار المنتجات السليمة من اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه.