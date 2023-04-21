تستمر 3 أيام.. أمانة العاصمة المقدّسة تنظّم فعالية "عيدنا فرحة"

وحدّدت الأمانة لإقامة الاحتفالات عددًا من المواقع التي روعي فيها أن تكون قريبةً من أماكن تواجد السكان؛ وهي حديقة الآراك، وحديقة بحرة جوار بلدية بحرة الفرعية، وحديقة الجموم، وستستمرّ من اليوم الأول وحتى الرابع من شهر شوال؛ حيث قامت بصيانة وتجهيز الحدائق العامة والساحات والمنتزهات، وتزيين وإنارة عدد من الميادين والشوارع والطرق الرئيسية ابتهاجًا بهذه المناسبة.