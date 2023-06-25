الفرق الكشفية النسائية المشاركة بالحج.. عملٌ دؤوب في خدمة ضيوف الرحمن

وتفصيلاً، التقت وكالة الأنباء السعودية "واس" عددًا من فتيات الكشافة خلال عملهن الميداني، حيث أوضحت المشاركة مشاعل محمد السويلم، أن العمل الكشفي يعد نشاطًا يُسهم في بناء قيم المجتمع، ويعبر عن الانتماء للوطن الذي زرع فينا حب عمل الخير، مشيرةً إلى أن فتيات الكشافة، وجدن لإرشاد الحجاج والقيام بالمهام التي تتطلب المساعدة حال وقوعها والحاجة إليها، فالعمل الخيري الذي يقمن به يعد شرفًا خصوصًا فيما يقدم لضيوف بيت الله الحرام.