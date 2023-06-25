الفرق الكشفية النسائية المشاركة بالحج.. عملٌ دؤوب في خدمة ضيوف الرحمن

تسعى الفرق الكشفية النسائية المشاركة هذا العام في حج 1444هـ لتسخير جهودها كافة، وتقديم الخدمات المتنوعة لضيوف الرحمن بعد تلقيهن التدريب الذي يؤهلهن للقيام بذلك على أكمل وجه، حيث شهد مشاركة 150 فتاة في العمل الكشفي.
وتفصيلاً، التقت وكالة الأنباء السعودية "واس" عددًا من فتيات الكشافة خلال عملهن الميداني، حيث أوضحت المشاركة مشاعل محمد السويلم، أن العمل الكشفي يعد نشاطًا يُسهم في بناء قيم المجتمع، ويعبر عن الانتماء للوطن الذي زرع فينا حب عمل الخير، مشيرةً إلى أن فتيات الكشافة، وجدن لإرشاد الحجاج والقيام بالمهام التي تتطلب المساعدة حال وقوعها والحاجة إليها، فالعمل الخيري الذي يقمن به يعد شرفًا خصوصًا فيما يقدم لضيوف بيت الله الحرام.
وتشارك الكشافة تغريد سعد آل سلطان التي تتحدث خمس لغات "الإنجليزية والأوردو والتاميلية والتركية والفارسية"، وتتعلم الآن اللغة الصينية لتتعامل مع الجنسيات المختلفة وتخدمهم بحسب لغاتهم، الأمر الذي أتاح لها فرصة كبيرة للتعامل مع أكبر شريحة من الحجاج؛ لتختصر عليهم الكثير من الجهد في إيصال المعلومة وتقديم الخدمة.
وأوضحت أن العمل الكشفي يختلف بحسب الحاجة إليه، فهناك تطوع صحي وإرشادي وخدمي وغيره، وكلها تصب في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.