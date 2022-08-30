"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في العراق

أكدت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.