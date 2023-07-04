"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وكذلك تشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.