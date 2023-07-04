"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والشمالية والشرقية وعسير وجازان والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة ورابغ والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على بحرة والجموم وخليص والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة بدر وينبع والمدينة المنورة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.