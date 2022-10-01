"الغذاء والدواء": الملابس الواقية من المبيدات ضرورية وهذه طرق التعامل معها

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة من النصائح حول طريقة التعامل مع الملابس الواقية للحماية من المبيدات.
وأوضحت الهيئة أن الملابس الواقية ضرورية لحماية الجسم، وفي حال انسكاب مبيد على الملابس الواقية، فإنه يجب نزعها، كما شدّدت على ضرورة ارتداء قميص بأكمام طويلة وسراويل طويلة وحذاء وجوارب وكمامة مخصّصة لتطبيق المبيدات ونظارة واقية.
وأضافت الهيئة أنه من الضروري التأكد من مناسبة مقاس الملابس الواقية لمنع حدوث تسرُّب للمبيد إلى الجسم.
وشدّدت على أهمية التخلص قدر الإمكان من بقايا المبيد العالقة على الملابس الواقية.
وأكّدت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه للحفاظ على عائلتك آمنة يجب بعد الانتهاء من رش المبيد، وضع الملابس الواقية في كيس بلاستيكي، ثم غسلها مباشرة، بشرط أن تغسل الملابس الواقية بمفردها، والتعامل مع غير النظيفة منها بارتداء القفازات "المطاطية".
وحذّرت الهيئة من لمس أي شخص قبل الاستحمام وغسل الشعر وتغيير الملابس بعد رش المبيدات، وتجنب ارتداء الملابس الواقية غير النظيفة التي قد تكون مصدرًا للتسمّم بالمبيد، وبعد الانتهاء من غسلها يجب تشغيل الغسالة دون ملابس أخرى.