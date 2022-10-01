"الغذاء والدواء": الملابس الواقية من المبيدات ضرورية وهذه طرق التعامل معها

وأكّدت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه للحفاظ على عائلتك آمنة يجب بعد الانتهاء من رش المبيد، وضع الملابس الواقية في كيس بلاستيكي، ثم غسلها مباشرة، بشرط أن تغسل الملابس الواقية بمفردها، والتعامل مع غير النظيفة منها بارتداء القفازات "المطاطية".